Cartas al director

Procedencia y delincuencia

J.M: Goienola Montoia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:26

La procedencia de quienes delinquen no es de ningún modo relevante a la hora de gestionar las políticas de seguridad. Decir que así se evitan bulos es pura hipocresía. Es dar la oportunidad de buscar cabezas de turco y facilitar la marginación y el prejuicio generalizado. Es una forma barata y cruel de jugar con la preocupación ciudadana por la seguridad. Lo único que se logra es hacer el juego a los aprendices de nazis que sueñan con deportaciones masivas.

