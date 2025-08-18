Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

El exterminio judío a la Franja de Gaza

Solo me queda la palabra y la quiero emplear para dirigirme al Gobierno de Israel: «No sigáis ensuciando la memoria de seis millones de judíos con vuestro expansionismo»

Jesús Martínez Gordo

Jesús Martínez Gordo

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

Hace un tiempo publiqué un trabajo sobre el drama del exterminio nazi o Shoah, el mal llamado holocausto judío. Y digo que mal llamado porque ... el vocablo 'holocausto' no era de recibo ni para los judíos ni para los católicos que, tras la II Guerra Mundial, buscaban superar algunas de sus muchas diferencias. Todos estaban de acuerdo en que el exterminio por la Alemania nazi de seis millones de judíos y de otros tres millones de gitanos, discapacitados, homosexuales, católicos y comunistas durante dicha guerra no tenía nada que ver con lo que se entendía por 'holocausto' en la antigua religión griega, cuando los sacerdotes quemaban sobre el altar un animal (o cien bueyes, en el caso de una 'hecatombe') con la intención de aplacar la ira de los dioses gracias al aroma que desprendía la carne asada. Ni tampoco con lo que se podía leer en el Primer o Antiguo Testamento cuando Moisés ordenó a su hermano Aarón que él, y quienes le sucedieran en dicha responsabilidad, tuvieran un fuego permanentemente encendido sobre el altar para que se produjera un 'calmante aroma para Yahveh'.

El exterminio judío a la Franja de Gaza