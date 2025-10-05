Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mattin

Las fronteras invisibles de la globalización

El foco ·

Con las distancias desaparecen también todas las diferencias, excepto una, la económica. No se cruza el verdadero límite: el que separa a los que deciden de los que obedecen

Jesús G. Maestro

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:42

Comenta

La globalización es más que un asunto controvertido. Tiene tantos simpatizantes como detractores, y unos y otros muy variopintos. La globalización se nos ha impuesto ... en nombre del bienestar económico, y se presenta también como una fuerza benigna, que borra las distancias entre nosotros con el objetivo de unirnos a todos en una fraternidad universal. En determinadas zonas del planeta desaparecen los límites territoriales, pero no siempre para alcanzar mayor libertad. Surgen barreras de otra índole. Fronteras económicas muy difíciles de atravesar. Son los límites invisibles de la globalización. No se ven con los ojos, pero los siente el bolsillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  6. 6 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  7. 7

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  8. 8

    El frente de lluvias abandona Gipuzkoa y esta tarde vuelve el sol
  9. 9 Ion Mikel, veinte años al mando de los fogones del Hotel Londres de San Sebastián: «Más que un equipo, somos una familia»
  10. 10 Dos detenidos en Irun tras asaltar a un hombre en una gasolinera y allanar una vivienda después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las fronteras invisibles de la globalización

Las fronteras invisibles de la globalización