Cartas al director

Empleo digno

Jesús Domingo Martínez

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:21

Los datos de paro registrado reflejan que en España hay más gente trabajando que nunca. Donde más crece la afiliación a la Seguridad Social es en el sector de la construcción, gracias a la migración. Al mismo tiempo, que la tasa de desempleo sea muy alta hace que no podamos estar hablando de pleno empleo. Buena parte de los trabajadores tienen un empleo fijo discontinuo. También parece que hay una gran tasa de exclusión social. Hay mucho paro de larga duración y muchos puestos sin cubrir. Son demasiadas contradicciones que exigen reformas profundas. Un Gobierno débil no las puede acometer.

