Cartas al director

El Tambor para las suegras

Javier Postigo

Donostia

Martes, 28 de octubre 2025, 06:34

El parentesco más vilipendiado es la suegra, se la teme, protagoniza chistes, parodias y hasta hubo un juguete para asustar que se llamaba 'matasuegras'. En ... esta ciudad dinámica, de incesante actividad cultural, deportiva y social, la suegra es el eje, la base para poder participar, actuar y disfrutar –no te escondas, truhán–. Llega el Festival de Jazz y recurrimos a... dile a tu madre si puede ocuparse de los niños, o los mismos niños y la misma madre en la Behobia-San Sebastián, tal vez mi suegra pueda llevarles a los Fuegos, o saldremos en la Tamborrada por la calle Matía para que tu madre lleve a los chavales, en la Quincena o para ese concierto único, y en el Zinemaldia podría llevarlos al cole, y si les diera de comer que tenemos la travesía... qué sería de Donostia sin las suegras; sabes qué te digo, no estaría mal el Tambor de Oro para la Suegra.

