El Tambor para las suegras

Comenta Compartir

El parentesco más vilipendiado es la suegra, se la teme, protagoniza chistes, parodias y hasta hubo un juguete para asustar que se llamaba 'matasuegras'. En ... esta ciudad dinámica, de incesante actividad cultural, deportiva y social, la suegra es el eje, la base para poder participar, actuar y disfrutar –no te escondas, truhán–. Llega el Festival de Jazz y recurrimos a... dile a tu madre si puede ocuparse de los niños, o los mismos niños y la misma madre en la Behobia-San Sebastián, tal vez mi suegra pueda llevarles a los Fuegos, o saldremos en la Tamborrada por la calle Matía para que tu madre lleve a los chavales, en la Quincena o para ese concierto único, y en el Zinemaldia podría llevarlos al cole, y si les diera de comer que tenemos la travesía... qué sería de Donostia sin las suegras; sabes qué te digo, no estaría mal el Tambor de Oro para la Suegra.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión