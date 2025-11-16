Somos ricos
JAVIER POSTIGO
Donostia
Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:52
Llama la atención la cantidad de objetos en buen estado que se dejan en la basura, son los 'voluminosos'. Asombra ver lavadoras, coches de niños, ... espejos, taca-tacas, sofás, somieres, lámparas, vajillas, alfombras, teles, libros..., son trastos, divorcios, la abuela que ya no está. Más de una vez me vuelvo a mirarlos y comprobar que muchos eran utilizables, es más, los hubiera recogido si no fuera por ese pudor que hemos heredado, el 'qué dirán'. Imagínate que un día dejaran parejas por falta de uso. Ayer me llevé una bici estática impecable y mi amigo dos cañas de pescar a estrenar, todo en la basura. Antes reparábamos esos objetos o los vendíamos. Somos ricos. Qué peligro.
