Juegue con responsabilidad

Javier Postigo

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 06:34

Te imaginas que anuncien: «Beba ginebra La Cebra, pero con responsabilidad» o «fume Camel, con responsabilidad». Ya no está permitido ese tipo de mensajes, ¡menos ... mal!, van contra la salud pública. Sin embargo, te machacan en la tele con que juegues a juegos de azar, eso sí, con responsabilidad, la salud mental no importa, son chorradas. ¿Sabías que en Euskadi hay casi treinta mil ludópatas? Son más de la tercera parte del número de alcohólicos. La ludopatía es una maldición que causa rupturas familiares, fracasos, ruinas, marginación y hasta suicidios. Tranquilos, solamente les jalean diciéndoles que jueguen, pero con responsabilidad; ya están avisados. Tontos.

