No me lo creo
JAVIER POSTIGO DONOSTIA
Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:32
Con lo bien que estaba..., y, de repente, le ha dado un no sé qué y se ha ido. «Hola buenas, vengo a hacer testamento ... por si me muero...», nos contaba vacilón el notario, todos los que testaron acertaron. La muerte no es opcional, es lo único seguro, pero nos sorprende, lo que sí es opcional es cómo tomarnos la vida. No lo digo para que te pongas transcendente, sino para que participes de la vida, la buena; deja el móvil y charla. Créetelo.
