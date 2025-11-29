Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

No me lo creo

JAVIER POSTIGO DONOSTIA

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:32

Con lo bien que estaba..., y, de repente, le ha dado un no sé qué y se ha ido. «Hola buenas, vengo a hacer testamento ... por si me muero...», nos contaba vacilón el notario, todos los que testaron acertaron. La muerte no es opcional, es lo único seguro, pero nos sorprende, lo que sí es opcional es cómo tomarnos la vida. No lo digo para que te pongas transcendente, sino para que participes de la vida, la buena; deja el móvil y charla. Créetelo.

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  3. 3 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  4. 4

    Un grupo de bomberos de Donostia, retenidos en Guinea Bissau tras un golpe de Estado: «Hay mucha incertidumbre»
  5. 5 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa
  6. 6

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  7. 7

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  8. 8 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  9. 9

    Nuevo revés judicial a la Diputación de Gipuzkoa por «imponer» el Multikirola
  10. 10 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año

