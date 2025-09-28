Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Netanyahu durante su discurso en la cumbre de la ONU AFP

Los rincones de Naciones Unidas

Nadie se quiere perder la asistencia en el mes de septiembre a la celebración de la Asamblea General porque es una plataforma excelente para lanzar ideas, propuestas y defender posiciones

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:18

Naciones Unidas recibe muchas críticas interesadas porque sirve como justificación de algunos males y actuaciones de quienes pretenden que siempre se cumplan sus objetivos, casi ... siempre personales y partidistas. Sin embargo, nadie se quiere perder la asistencia en el mes de septiembre a la celebración de la Asamblea General porque es una plataforma excelente para lanzar ideas, propuestas y defender posiciones que normalmente no tendrían demasiada repercusión. Pero más allá de los discursos en esa tribuna verde, lo que realmente es valioso y merece la pena es la posibilidad de mantener con numerosos dirigentes de todo el mundo contactos discretos y sin obligaciones oficiales de agenda, actas y comparecencias ante los medios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  2. 2

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  3. 3

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  4. 4

    Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas
  5. 5

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  6. 6

    «Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»
  7. 7 «Soy pobre, pero rico en amigos. Los vascos sois muy buena gente»
  8. 8

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun
  9. 9

    La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa
  10. 10

    «Puedo esquilar una oveja en un minuto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los rincones de Naciones Unidas

Los rincones de Naciones Unidas