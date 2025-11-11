Del susto al villancico
Janna Felip Blanquer
San Sebastián
Martes, 11 de noviembre 2025, 06:36
Sin casi tiempo para digerir Halloween y ya estamos rodeados de renos, luces y turrones. Pasamos del miedo a los fantasmas al terror de mirar ... la cuenta bancaria. El 1 de noviembre aún olía a cera y ya sonaba Mariah Carey en el supermercado: la Navidad ha llegado antes que el frío. El calendario ya no se lee, se consume. Cada año empieza antes, porque así compramos antes. La magia del espíritu navideño... planificada por el departamento de marketing. En los escaparates, calabazas y Papás Noel... Y nosotros practicando el deporte nacional: quejarnos del exceso y, acto seguido, añadir al carrito el último descuento. A este paso, el próximo Halloween lo celebraremos disfrazados de Reyes Magos.
