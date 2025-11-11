Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Del susto al villancico

Janna Felip Blanquer

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 06:36

Comenta

Sin casi tiempo para digerir Halloween y ya estamos rodeados de renos, luces y turrones. Pasamos del miedo a los fantasmas al terror de mirar ... la cuenta bancaria. El 1 de noviembre aún olía a cera y ya sonaba Mariah Carey en el supermercado: la Navidad ha llegado antes que el frío. El calendario ya no se lee, se consume. Cada año empieza antes, porque así compramos antes. La magia del espíritu navideño... planificada por el departamento de marketing. En los escaparates, calabazas y Papás Noel... Y nosotros practicando el deporte nacional: quejarnos del exceso y, acto seguido, añadir al carrito el último descuento. A este paso, el próximo Halloween lo celebraremos disfrazados de Reyes Magos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  4. 4 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  5. 5

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7 El testimonio de una paciente en cuidados paliativos: «No me asusto, esto es morir con dignidad»
  8. 8

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud
  9. 9

    Osakidetza implanta un sistema que mejora un 80% la seguridad de las cirugías pediátricas
  10. 10

    Solicitan 19 años de cárcel por maltratar y violar en Donostia a la que fue su mujer 40 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Del susto al villancico