Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de Vox, Santiago Abascal. E. P.

Vox y el jamón

A la última ·

Los jóvenes españoles prefieren a Vox y las mujeres empiezan a mirar al partido de Abascal con otros ojos

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

En la Comunidad Valenciana, el candidato del PP para sustituir a Mazón es del gusto de Vox. En Extremadura, la batalla de María Guardiola no ... es ganar al PSOE, sino tener mayoría absoluta para no depender de Vox. Los jóvenes españoles prefieren a Vox y las mujeres, su electorado más reticente, empiezan a mirar al partido de Abascal con otros ojos. Sin proponer ni casi intervenir, el partido de la ultraderecha española marca los temas de conversación, el relato o discurso que dicen los modernos, y se va apropiando de los símbolos: la bandera, los toros, que podrán gustar o no, pero ¿por qué renegar del 'Juan Belmonte' de Chaves Nogales ni de los poemas de Lorca, Alberti, Miguel Hernández y Gerardo Diego inspirados en la muerte de Ignacio Sánchez Mejías?, la caza, comer carne, montar a caballo, Isabel la Católica, el jamón…

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  2. 2

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  3. 3

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  4. 4

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  5. 5 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en San Sebastián
  6. 6 Lleva al Servicio Vasco de Salud a las autoridades por discrepancias en su dirección postal
  7. 7

    «Aún falta que un alto cargo policial nos diga que nunca debieron matar a Mikel»
  8. 8

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  9. 9 Oculta durante 16 años su matrimonio para cobrar 311.000 euros de pensión de viudedad: «La boda fue un paripé»
  10. 10

    Uno de cada cinco permisos de trabajo a extranjeros en Gipuzkoa se hace ya en origen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vox y el jamón

Vox y el jamón