El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Efe

Sócrates y Garamendi

A la última ·

Con estos razonamientos sin anestesia, se ha convertido en el primer personaje controvertido del otoño

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:14

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha dicho que en España hay mucha gente que no quiere trabajar, que cuando se convocan cursos de formación ... para el empleo los españoles no acuden, que el estímulo que lanza la sociedad es que hay que trabajar menos para vivir mejor, que nos falta actitud y ha reivindicado la cultura del esfuerzo, de sufrir, poniendo como ejemplo a Carlos Alcaraz. Con estos razonamientos sin anestesia, se ha convertido en el primer personaje controvertido del otoño. El señor Garamendi tiene mi edad, así que no le doy la razón, pero lo entiendo.

