Novilleros

Acaba la temporada taurina y detecto un problema: los aspirantes a toreros tienen unos nombres poco llamativos

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:19

Acaba la temporada taurina y detecto un problema: los novilleros aspirantes a toreros tienen unos nombres poco llamativos y nada épicos. No son apelativos para ... triunfar. Solo me han llamado la atención El Mene, El Mella, El Primi y El Moro, que, bueno, pueden pasar. Más clásicos me han resultado Cid de María, Joselito de Córdoba y Álvaro de Chinchón, aunque, en fin, ninguno convincente. Comparen, por ejemplo, con aquella terna vasca de 1918: Chato de San Sebastián, Trueno de Bilbao y Chatillo de Baracaldo.

