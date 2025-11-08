Falta de educación
J. Manuel MIngo Jiménez
San Sebastián
Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:17
Nunca he creído en las comisiones de investigación porque, sinceramente, opino que no valen absolutamente para nada de nada. Y me reafirmo después del espectáculo ... tan lamentable que ofrecieron el otro día en el Senado nuestros amadísimos parlamentarios: hablaban todos a la vez, había gritos, descalificaciones, interrupciones, sarcasmos... Un comportamiento bochornoso. ¡Qué falta de educación! ¿No se dan cuenta de que con semejante astracanada se alejan cada vez más de la ciudadanía, esa a la que piden sin ningún tipo de rubor el voto? Les recordaría –memoria frágil la suya– que en sus cuantiosos sueldos entra mostrar un mínimo de buena educación, término del que, visto lo visto, parecen desconocer su significado.
