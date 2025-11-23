De billones de dólares
J. M. Inchaurraga
Donostia
Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:21
Supongo que para la inmensa mayoría es desconocido que en EE UU llaman billón a lo que para nosotros, en Europa, o al menos en ... España, son mil millones. Es decir, billón no significa lo mismo allí que aquí. Según la RAE, billón es «un millón de millones, que se expresa por la unidad seguida de doce ceros. En EE UU, mil millones, que se expresa por la unidad seguida de nueve ceros».
