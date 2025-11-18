Navidades en oferta
J. F. Blanquer
Donostia
Martes, 18 de noviembre 2025, 06:35
El otro día, paseando por una calle aún sin luces de Navidad, vi un escaparate anunciando «Descuentos previos al Black Friday». Ni siquiera habíamos llegado ... al propio invento y ya estábamos celebrando su antesala. Las campañas navideñas empiezan tan pronto que parece que diciembre es un trámite. Todo llega anticipado: los turrones en octubre, las luces en noviembre, las compras desde ya. Más que un calendario, vivimos en una cuenta atrás comercial permanente. Las marcas hablan de oportunidades, pero lo que realmente compramos es prisa: la sensación de que, si no aprovechamos hoy, mañana será demasiado tarde.
