Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

El Nobel de la Paz llega escoltado por buques de guerra

El premio funciona como pieza de una narrativa que vincula las causas democráticas con la tutela externa

Itsasne Allende

Profesora de Relaciones Internacionales de la EHU y mientro del grupo de investigación Bitartez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El Nobel de la Paz concedido este año a María Corina Machado coincide con la decisión de Estados Unidos de designar a Nicolás Maduro y ... a parte de su cúpula como miembros de una organización terrorista internacional, en plena escalada de un despliegue naval en el Caribe presentado como operación antidrogas. La imagen de una dirigente opositora convertida en símbolo democrático frente a un presidente clasificado como «terrorista» por Washington, mientras portaaviones operan frente a Venezuela, condensa las tensiones entre soberanía, derechos humanos y uso de la fuerza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  6. 6

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8

    La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas
  9. 9 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  10. 10 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Nobel de la Paz llega escoltado por buques de guerra

El Nobel de la Paz llega escoltado por buques de guerra