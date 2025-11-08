Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

EFE

Dos tormentas sobre Cuba: 'Melissa' y la Asamblea General

Itsasne Allende

Profesora de Relaciones Internacionales de la UPV/ EHU y miembro del grupo de investigación Bitartez

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Mintras el huracán 'Melissa' golpeaba la isla, la Asamblea General de Naciones Unidas volvió a votar la resolución que solicita el fin del bloqueo de ... Estados Unidos a Cuba. El resultado fue 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. La resolución no es vinculante, pero el patrón se repite desde 1992: un apoyo abrumador a levantar el bloqueo y, sin embargo, su persistencia, pues su derogación depende de Washington. La mayoría apoya esa resolución porque las sanciones, en especial en su vertiente extraterritorial, chocan con principios del orden internacional y generan costes que desbordan la relación bilateral. No es solo comercio. Bancos, navieras y aseguradoras evitan operaciones por temor a sanciones, lo que bloquea transferencias y donaciones. Por ello, año tras año, la Asamblea reitera su petición de levantar el bloqueo.

