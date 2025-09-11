Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Inkubagailua

Shifa ospitaleko inkubagailuetan laurogei haurtxo baino gehiago daude. Mugitzeko agindu diete. Joateko. Ospitaleko zuzendariak argi du: Ni hemen geratuko naiz

Irati Goikoetxea

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Joateko agindu diete. Alde egiteko. Eraikin handiak eraitsiko dituztela. Eta joateko. Izan ere, han goikoak erortzen badira, akabo goikoak. Eta behekoak. Milioi bat pertsona inguru ... bizi da gaur Gaza Hirian. Duela lau urte bizi zen pertsona kopuruaren ia bikoitza. Eguzkitsu esnatu da gaur Gaza Hiria. 31 gradu egingo ditu. Nik ez dakit eguzki bera den hau eta hura berotzen dituena. Esango nuke ezetz. Esango nuke lainorik gabeko zeru urdin hartan zerua beste kolore batekoa dela. Zeru urdin batzuk urdinak dira, baina ez dira zeru. Palestinan oraintxe auskalo zer den eraitsi nahi dituzten eraikin altu horien gainean dagoena. Zerua txiki-txiki egin diete, eta lurra puskak irentsi ezinean harrapatu du enegarren erasoak. Joateko agindu diete. Inon kabitzen ez diren tokira joateko. Mugitzeko dagoeneko norakorik ez duen tokira. Shifa ospitaleko inkubagailuetan laurogei haurtxo baino gehiago daude. Mugitzeko agindu diete. Joateko. Ospitaleko zuzendariak argi du: Ni hemen geratuko naiz.

diariovasco Inkubagailua