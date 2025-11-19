Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A20

Badakizue, maite-eder horiek, hutsean gogoratzen duguna gertuago dago ahanzturatik eta ahazten dena... Ez dut jarraituko, ezta?

Irati Goikoetxea

Irati Goikoetxea

Asteazkena, 19 azaroa 2025, 23:58

Nagia eragiten dit zutaz idazteak. Zutaz. Ez dakit nahiko ideia bilduko ditudan; hotz-hotzean pentsatzen jarrita, ez dakit ezer askorik ba ote dakidan zutaz. Eta ... marka da gero! Zutaz diodanean zure zera guztiaz ari naiz. Zure zureak bost axola baitzaizkit. Zure zera jarri nahiko nuke erdigunean. Izendatzea eta definitzea batere erraza ez den zure zera guztia. Sufrimendua esaten zaio. Zapalkuntza. Bizitzak berarekin dakarren edertasun guztia kakaztea. Baina uste dut hitz bat falta zaigula zure zera zehazteko. Eta badakit, hitzak hitz dira, baina nori berea. Gaur azaroak 20 ditu eta ez dakizu nolako nagia eragiten didan zutaz idazteak. Eta aldi berean, sentitzen dut badagokigula zerbait egitea. Memoria gogoratzea baino, memoria hausnartzea, adibidez.

A20