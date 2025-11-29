Diferencias en la Universidad

El enfrentamiento entre el consejero de Universidades y el rector de la EHU no es de recibo. Las discrepancias pueden ser amplias y legítimas, pero ... la conversación pública importa. Y su calidad.

En un momento en que crece la preocupación por la degradación de la convivencia, por la polarización, por la pujanza de la posverdad, es desalentador que desde la gran casa del saber lleguen mensajes de esta clase. Si personas del más alto nivel académico, que rigen los destinos nada menos que de la universidad pública, establecen un diálogo de esta naturaleza es fácil comprender que en círculos de menor altura intelectual vuelen las descalificaciones, las mentiras y cualquier objeto contundente que esté a mano.

La discrepancia es sideral. El equipo rectoral cifra en 192 millones adicionales, hasta un total de 607, las inversiones imprescindibles. El Gobierno Vasco considera que los 426 millones previstos para la EHU en los presupuestos de 2026 son suficientes. Para hacerse una idea, las discrepancias que a EH Bildu le han hecho presentar una enmienda a la totalidad al presupuesto de Gipuzkoa se cifran en 52,3 millones.

Las diferencias son tan amplias que el acuerdo parecería imposible, si no fuera porque es obligatorio. Una discrepancia tan ruidosa es hija de los tiempos. Tanto, que la sensación es que si en estos momentos debieran construirse las instituciones básicas del país como se hizo a principios de los 80, sería imposible levantar la EHU, la Orquesta Sinfónica de Euskadi o hasta Osakidetza, por falta de altura de miras. La Universidad es una vara de medir de todos los países. Una solución es imperativa. Una conversación pública de calidad es, además, urgente.