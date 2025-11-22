Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cualidades que llevan al éxito

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Hace mucho tiempo que Fernando Pessoa, el hombre que veía la vida pasar en sus caminatas por Lisboa, escribió aquello de que «hoy, las cualidades ... que llevan al éxito y al poder son las mismas que conducen al ingreso en una institución psiquiátrica». La frase sirve para casi cada noticia de las que se suceden en las páginas de las secciones nobles de los periódicos y en los boletines de radios y televisiones (lo de las redes sociales es otra liga), y después de semanas como esta del 20-N, más. Piensa mal... y te quedarás corto, que decía aquél. Un siglo después del genio portugués, alguno podría ver muy generoso el final de su frase y lo cambiaría por el ingreso en una institución penitenciaria.

