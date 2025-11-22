Comenta Compartir

Hace mucho tiempo que Fernando Pessoa, el hombre que veía la vida pasar en sus caminatas por Lisboa, escribió aquello de que «hoy, las cualidades ... que llevan al éxito y al poder son las mismas que conducen al ingreso en una institución psiquiátrica». La frase sirve para casi cada noticia de las que se suceden en las páginas de las secciones nobles de los periódicos y en los boletines de radios y televisiones (lo de las redes sociales es otra liga), y después de semanas como esta del 20-N, más. Piensa mal... y te quedarás corto, que decía aquél. Un siglo después del genio portugués, alguno podría ver muy generoso el final de su frase y lo cambiaría por el ingreso en una institución penitenciaria.

Ahí quedan, si no, las palabras de Fabien Mandon, que no es cualquiera. Es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia y esta semana ha pedido a la población que se prepare para «aceptar perder a nuestros hijos» como parte de una estrategia de disuasión frente a Rusia. No ha trascendido su ingreso en institución alguna. Quizá porque con 56 años y en Francia la jubilación se le acerca y después de una vida jugando a soldados sin pegar un tiro y, mucho menos, conocer la realidad de la guerra, necesita mandar a morir a los hijos de otros para redondear su curriculum. O sea porque habla en nombre de Macron, en la puerta de salida sin saber cómo escribir su nombre junto a Napoleón y De Gaulle, desesperado por ser el nuevo Churchill, aunque para eso haya que desear una guerra. Churchill, el político más sobrevalorado de la historia, quizá. Los ingleses, que le conocían bien, le mandaron a casa al día siguiente del final de la guerra. Hay que protegerse de esos a quienes ya retrató Pessoa.

