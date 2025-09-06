De casas y reflexiones éticas

La frase de la semana la había pronunciado el lunes el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa, José Luis ... Polo: «La accesibilidad a la vivienda se está volviendo cada vez más dificultosa para el conjunto de los ciudadanos. Especialmente para los jóvenes, pero también para la gente mayor, encontrar un lugar donde vivir libremente y que satisfaga sus necesidades se convierte en un problema. Estamos embargando el futuro de muchísima gente con unas rentas inaccesibles y unos precios inaccesibles. El mercado se alimenta y se retroalimenta con datos muy positivos en lo económico, pero muy negativos desde el punto de vista social».

Cómo estará el tema para que desde dentro del mercado inmobiliario se salga en público a alertar de que el problema de la vivienda es una amenaza para la convivencia de consecuencias imprevisibles. Bajo los gritos de celebración de todos los récords del sector espera el infierno, vino a decir.

Era la frase de la semana hasta que el miércoles el lehendakari pidió a CAF una «reflexión ética» sobre su contrato para el tranvía de Jerusalén que atraviesa territorios ocupados. Una petición durísima de Pradales, que cruza todas las líneas rojas, teniendo en cuenta la arquitectura del país. Solo horas después de esas palabras se produjo el corte de la etapa de la Vuelta por las protestas contra el genocidio que lleva a cabo Israel, en un decalaje temporal que quizá no sea del todo casual. El jueves, después de lo sucedido en Bilbao, Pradales contemporizó mucho más que algunos de sus correligionarios. País de engranajes sofisticados y problemas complejos. Una semana con material para pensar.