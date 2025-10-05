Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Compras en el black friday EP

¡Venga, anímese!

La idea de que los empresarios eleven los salarios de los jóvenes parece una buena solución, pero habría que recordar que los beneficios han caído un 23,6% desde la pandemia

Ignacio Marco-Gardoqui

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:03

Comenta

El pasado domingo tuve la infeliz ocurrencia de citar un documento elaborado por el Instituto Juan de Mariana, que es el reducto donde pastan y ... la fuente en la que abrevan los escasos restos del pensamiento liberal que todavía anidan en el país. Inmediatamente, se abrieron los cielos y me cayó encima la dana de Valencia en versión local. Las críticas fueron generalizadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  5. 5

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  6. 6 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  7. 7

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  8. 8

    Alcaldes donostiarras para un cambio de época
  9. 9

    El frente previsto llega a Gipuzkoa con lluvia y fuertes rachas de viento
  10. 10 Ion Mikel, veinte años al mando de los fogones del Hotel Londres de San Sebastián: «Más que un equipo, somos una familia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¡Venga, anímese!

¡Venga, anímese!