Cartas al director

La juventud se derechiza

Horacio Torvisco

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 06:35

Al parecer y según muestran los recientes sondeos demoscópicos, son demasiados los jóvenes que están experimentando una clara derechización en sus planteamientos tanto políticos como ... sociales. Más allá de la retahíla ideológica que la derecha y la extrema derecha española venden como motivos de esta derechización, algunos jóvenes lo explican con un 'poderoso' argumento: Esta sociedad no solamente no me facilita las condiciones para llevar a cabo un proyecto de vida autónomo, sino que además me entorpece en su consecución. Esto se muestra principalmente en dos asuntos. En primer lugar, la nula posibilidad de aspirar a tener una casa propia para vivir, y en segundo, un mundo laboral demasiado precarizado. Resulta paradójico, no obstante, que esta juventud, según dicen la más preparada intelectualmente, carezca, aparentemente, de la suficiente lucidez para entender que derechizarse con el objetivo de resolver todos sus problemas es como dirigirse a un «olmo» y pedirle «peras». Asimismo, las posiciones erráticas en algunos momentos de la izquierda y el desencuentro permanente entre sus diferentes familias tampoco contribuyen, que digamos, a reconducir esta situación.

