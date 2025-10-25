Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estatua en Dakar en honor a los miles de esclavos enviados a América. AFP
El árbol de la ciencia

Pseudociencia de la esclavitud

¿El esclavismo fue tolerado por intelectuales preclaros

Gurutz Linazasoro

Gurutz Linazasoro

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:58

Comenta

El indigno negocio del esclavismo se prolongó cinco siglos, hasta finales del XIX. ¿Cómo es posible que se tolerara durante tanto tiempo? Para responder a ... esta espinosa cuestión es imprescindible ponerla en contexto y reconocer que se repite una y otra vez a lo largo de la historia, coincidiendo con episodios sociales y políticos dramáticos como guerras, persecuciones, dictaduras o terrorismo. En estas situaciones, más que el silencio, chirría la incoherencia. Los esclavistas eran coherentes: el esclavo era de su propiedad y lo explotaba por interés económico. Sin embargo, existe una sangrante contradicción en reyes, papas e intelectuales que proclamaban su defensa de la justicia mientras mantenían esclavos a su servicio o legislaban a favor de su tráfico. El caso de Thomas Jefferson es paradigmático, pero hubo muchos. Pudo ser cuestión de miedo, cobardía, conformismo, banalización o, en algún caso, ignorancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  3. 3

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  4. 4 Andrey Arshavin, invitado de lujo en Anoeta para el Real Sociedad - Sevilla
  5. 5

    Detenido un motorista en Errenteria tras intentar atropellar a un ertzaina
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  7. 7

    PNV y EH Bildu acercan posturas hacia un nuevo «Concierto Político» para Euskadi
  8. 8

    Etxegintza invertirá 31 millones en cuatro años para construir 355 viviendas públicas en Donostia
  9. 9

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  10. 10

    El portátil se queda en el cole y el móvil, en casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pseudociencia de la esclavitud

Pseudociencia de la esclavitud