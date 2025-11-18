Euskadi-Palestina
Gorka Gómez
Irun
Martes, 18 de noviembre 2025, 06:35
Tuve la suerte el pasado sábado de acudir al Euskadi-Palestina en San Mamés y vivir momentos muy emotivos como el canto del 'Txoriak txori' ... y la hermandad de los equipos de fútbol vasco y palestino, que merece nuestra solidaridad. También fue una oportunidad de reclamar que Euskadi algún día pueda jugar competiciones oficiales, algo que a muchos nos haría enorme ilusión. Pero también hubo cosas a desterrar, como gritos ofensivos contra España y los españoles que creo que sobran, o alguna consigna más propia del pasado, al igual que el excesivo uso de las bengalas. Las reivindicaciones deben ser siempre en positivo.
