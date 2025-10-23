Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

El rey (Macron) está desnudo

Después de perder a un gran aliado, la derecha democrática, ahora su objetivo es sobrevivir el mayor tiempo posible en cohabitación virtual con los socialistas

Gorka Angulo Altube

Periodista

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El presidente Emmanuel Macron ha decidido alargar la combinación de psicodrama y circo en la que ha convertido a la segunda economía de la Unión ... Europea. Francia atraviesa la crisis política más grave desde 1958, con un jefe de Estado que, enrocado en su contumacia desde hace un año y cuatro meses, corre el riesgo de una crisis de régimen de la V República. Este esperpento tiene dos ganadores y dos perdedores. Ganadores, los dos líderes de los extremos a izquierda y derecha, La Francia Insumisa (LFI) y Reagrupación Nacional (RN), Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen, cuyo único programa es la dimisión de Macron y la disolución de la Asamblea Nacional. En tal situación, las encuestas conceden hasta un 36% a RN, virtual vencedor sin mayoría absoluta. Los dos perdedores son la derecha republicana y el llamado bloque central macronista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  3. 3

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  4. 4 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  5. 5 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  6. 6 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  9. 9 Torre Satrústegui: Así será el hotel de lujo con una de las mejores vistas sobre San Sebastián
  10. 10

    Estos son los puntos exactos donde se realizarán las catas para el TAV

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El rey (Macron) está desnudo

El rey (Macron) está desnudo