Editorial

Fuego contra el negacionismo

La emergencia de los incendios, que siguen sin dar tregua nutridos por un calor abrasador, plasma la peor evidencia de la crisis climática

Editorial DV

Editorial DV

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

España se dispone a cumplir una semana convulsionada por una oleada de incendios que se ha cobrado ya tres vidas, innumerables desgarros personales y un ... volumen de hectáreas de terreno forestal arrasado que se asoma a los más negros récords de la historia reciente. Un combate que está obligando a movilizar todos los recursos disponibles, con síntomas de extenuación en las poblaciones de las comunidades más afectadas –Castilla-León, Galicia y Extremadura– y temores en otras, porque la esperanzadora confirmación de que los devoradores fuegos de Zamora y León están ya bajo control se ha visto aguada por la persistencia de otros focos y la aparición de nuevos que continúan sin dar tregua a los responsables institucionales concernidos y a los equipos de emergencia; una virulencia agravada por la sequedad del entorno natural y unos vientos traicioneros que están dificultando al límite las tareas de extinción. Pero las particulares circunstancias que determinan cada uno de los frentes y la inquietante constatación de que buena parte de los incendios están provocados intencionadamente –una culpabilidad humana directa a la que el endurecimiento paulatino de la legislación punitiva no ha logrado poner coto– no puede orillar una realidad circundante: las temperaturas al rojo vivo derivadas del calentamiento global. Baste consignar que, en medio del calor abrasador que está dando oxígeno a las llamas, ciudades del norte como Bilbao u Oviedo rebasaron ayer los 40 grados.

