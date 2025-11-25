A la carta

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Francisco Javier Sáenz Martínez

Lasarte-Oria

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:34

Hace mucho tiempo que la sociedad ha caído en un vicio muy peligroso; exigimos que todo se alinee con nuestras respectivas filias y fobias, que ... coincida con nuestro parecer, o con el que nos han instilado 'ad nauseam' como si se tratase de la famosa gota china, hasta inducirnos cómo opinar, qué o a quién atacar o defender. El caso más paradigmático es todo aquello relacionado con la justicia: El común de los ciudadanos, la abrumadora mayoría, somos legos en lo relacionado con el mundo del Derecho; la clase política, tirios y troyanos, trata de llevarnos a su redil, ponernos las anteojeras rojas, azules, verdes, etc., como si de camisetas de fútbol se tratasen para que defendamos sus colores con pasión exacerbada. Qué decir de las famosas tertulias de televisión y radio: Los intervinientes defienden con ardor guerrero, –la mayoría creen que saben de todo y en realidad son unos pigmeos intelectuales–, lo que les dictan políticos mediocres e incompetentes con quienes comparten ideología. Tiempo ha que un desasosiego creciente comenzó a extenderse, una ola de sospecha avanza impertérrita: La justicia está siendo, al menos todos lo intentan, manipulada para defender cuestiones partidistas; la despojan de venda y balanza para así manejar la espada a su antojo.

