A la carta

Comenta Compartir

Hace mucho tiempo que la sociedad ha caído en un vicio muy peligroso; exigimos que todo se alinee con nuestras respectivas filias y fobias, que ... coincida con nuestro parecer, o con el que nos han instilado 'ad nauseam' como si se tratase de la famosa gota china, hasta inducirnos cómo opinar, qué o a quién atacar o defender. El caso más paradigmático es todo aquello relacionado con la justicia: El común de los ciudadanos, la abrumadora mayoría, somos legos en lo relacionado con el mundo del Derecho; la clase política, tirios y troyanos, trata de llevarnos a su redil, ponernos las anteojeras rojas, azules, verdes, etc., como si de camisetas de fútbol se tratasen para que defendamos sus colores con pasión exacerbada. Qué decir de las famosas tertulias de televisión y radio: Los intervinientes defienden con ardor guerrero, –la mayoría creen que saben de todo y en realidad son unos pigmeos intelectuales–, lo que les dictan políticos mediocres e incompetentes con quienes comparten ideología. Tiempo ha que un desasosiego creciente comenzó a extenderse, una ola de sospecha avanza impertérrita: La justicia está siendo, al menos todos lo intentan, manipulada para defender cuestiones partidistas; la despojan de venda y balanza para así manejar la espada a su antojo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión