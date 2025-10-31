Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Esperanza activa

Fernando Serrano Echevarria

Eibar

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:52

El miedo a las pandemias, a las guerras y a las diferentes catástrofes nos repliega sobre nosotros mismos, debilita los lazos sociales y erosiona la ... empatía. Ante este panorama, el filósofo Byung-Chul Han –galardonado con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades– propone una filosofía de la esperanza como actitud existencial. No es una espera pasiva ni un optimismo ingenuo, sino la capacidad de afirmar la vida «a pesar de todo». Es una fuerza interior que reconoce el sufrimiento y también la oscuridad de la época, pero elige trascenderlos, manteniéndose abierta a lo inesperado. Actúa como una fuerza que moviliza. Paradójicamente, esta fuerza interior requiere de un 'nosotros' y nos orienta hacia el otro. Practicarla implica construir comunidad frente al egoísmo y el miedo. En un presente marcado por la incertidumbre, esta actitud se convierte en la respuesta ética esencial que nos impulsa a seguir adelante y a preservar la dignidad humana. Depende de nosotros mantenerla viva.

