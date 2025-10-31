Esperanza activa

Comenta Compartir

El miedo a las pandemias, a las guerras y a las diferentes catástrofes nos repliega sobre nosotros mismos, debilita los lazos sociales y erosiona la ... empatía. Ante este panorama, el filósofo Byung-Chul Han –galardonado con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades– propone una filosofía de la esperanza como actitud existencial. No es una espera pasiva ni un optimismo ingenuo, sino la capacidad de afirmar la vida «a pesar de todo». Es una fuerza interior que reconoce el sufrimiento y también la oscuridad de la época, pero elige trascenderlos, manteniéndose abierta a lo inesperado. Actúa como una fuerza que moviliza. Paradójicamente, esta fuerza interior requiere de un 'nosotros' y nos orienta hacia el otro. Practicarla implica construir comunidad frente al egoísmo y el miedo. En un presente marcado por la incertidumbre, esta actitud se convierte en la respuesta ética esencial que nos impulsa a seguir adelante y a preservar la dignidad humana. Depende de nosotros mantenerla viva.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión