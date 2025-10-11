Un referente del periodismo

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Decano de los periodistas donostiarras y sin duda el más activo y prolijo de su oficio, el escritor Santiago Aizarna (Oiartzun, 1928), falleció el jueves ... en San Sebastián, la ciudad en la que ejerció su carrera literaria y periodística, principalmente en este periódico. Maestro del artículo literario azoriniano, Aizarna dejó en las hemerotecas de los periódicos (La Voz de España, Unidad y El Diario Vasco) y revistas, en las que escribió casi hasta su muerte, un rosario de artículos sobre las más diversas cuestiones de la vida, la sociedad, la historia y de la historia vasca. Una muerte que ha afectado en el ánimo de amigos y colegas. Casado con la artista Yolanda Greco Urrutia, que colaboró como diseñadora en algunas actividades suyas, como en la revista Kurpil, Aizarna hacía una vida de recogimiento y discreción. Y escribió durante ocho largas décadas con una dedicación proverbial. Hace tan sólo unos días se publicó su último libro en vida.

