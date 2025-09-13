Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DONDE NACE EL VIENTO

Vendimia

Las hojas están resecas en las parras, han sido meses de trabajo y de fatiga, se mecen al contacto de la mano suspendida que las separa del fruto contenido

Felipe Juaristi

Felipe Juaristi

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Umbral del otoño, la puerta queda abierta a los vientos. Del levante llega una suave brisa que acaricia los viñedos mansos, quietos, cargados de fruta, ... pequeñas ubres tintas a punto de rebosar. Del poniente, el viento húmedo y fiero, áspero y sagaz hace bailar las ramas altas de los cipreses, agita los almendros alegres, echa a tierra los higos, cuyas entrañas dulces de miel se abren en el suelo dibujando corazones de color púrpura. Las palomas revolotean en la cercanía, son muchas y bien avenidas, se las ve en bandadas, acercarse y cercar el cielo próximo. Reconozco en la distancia ese don ligero del vuelo, ese afán de cruzar y descruzar límites, vallas y cercados, sobre los trigales recogidos, sobre los olivares sombríos, sobre los campos melodiosos, sin que nadie les advierta de ningún peligro. Los cazadores acechan, emboscados en una loma, resguardados bajo un techo improvisado de hojas y chapa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  4. 4 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  5. 5

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  10. 10 Biogipuzkoa desarrolla una nueva quimioterapia contra el cáncer hepático más agresivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vendimia