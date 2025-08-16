Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Donde nace el viento

Vacaciones

Vacación significa vacío, romper con la rutina del trabajo, quien lo tenga, y ausentarse del lugar donde el tiempo se mide y se da a cambio de un sueldo

Felipe Juaristi

Felipe Juaristi

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Durante una entrevista preguntaron a un novelista consagrado, una persona que vende muchos libros de cada uno que publica y es, por ello, tenido en ... muy alta estima, que si ser escritor era un oficio, como el de albañil, fontanero o banquero. El escritor respondió que era un oficio, no igual, ni mucho menos, a aquellos que le habían puesto como ejemplo, tan dignos todos, por la sencilla razón de que no tenía vacaciones, que allá donde se encontrara estaba condenado, así lo expresó, a escribir, porque de una manera u otra tenía que cumplir con los compromisos adquiridos y con los plazos establecidos para la entrega del material necesario para la publicación de su próximo trabajo, lo que le impedía tener momentos de ocio. No faltó la alusión a las musas que 'nunca descansan'. La impresión que daba era la de un señor serio, cumplidor y entregado a su oficio, que no dilapidaba su tiempo.

