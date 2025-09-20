Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donde nace el viento

Tal como éramos

Pasó con menos dulzura que furia el tiempo de las cerezas, el de los cantautores y el de la canción que tenía sentido, aparte del musical

Felipe Juaristi

Felipe Juaristi

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

De las muchas películas protagonizadas por Robert Redford, la primera que me viene a la cabeza cuando sopla el viento sur y el cielo azul ... lucha por mantenerse puro en su color, cuando las nubes se afanan por ocupar el espacio que les corresponde, o eso creen al menos, y esperan que otro viento favorable les dé la posibilidad de afianzarse y dominar, es una titulada 'The Way We Were', 'Tal como éramos', de 1973, estrenada en nuestro país en 1974. Desde la distancia de los años pasados, más de cincuenta, desde la memoria no siempre altiva, sino encorvada por la carga ineludible de los años, sigue pareciéndome una obra que reflejaba tempranamente lo que sucede cuando los ideales severos se enfrentan a la realidad obtusa y la vida se abre tiernamente ante senderos que se bifurcan y se dividen, debiendo escoger entre la práctica y la teoría, así. Es una historia de encuentros y desencuentros, de amor sin final feliz, casi abrupto, como suelen ser las historias trascendentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  3. 3 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  4. 4 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  5. 5 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  6. 6 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10

    Los nuevos jubilados vascos cobran 1.944 euros y el sueldo de jóvenes no llega a 1.600

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tal como éramos