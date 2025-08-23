Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Reguero

La tristeza amarga del campo abatido y arrasado atraviesa todas las escalas que se encuentran a su paso

Felipe Juaristi

Felipe Juaristi

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Pasa una mujer caminando por la acera mojada, tímidamente, como si el hecho de andar no tuviera ninguna importancia, como si los pasos que va ... anudando al suelo fueran de otra persona; pasa ajena a todo lo que la rodea, pero luego, una vez que su silueta se pierde al doblar la esquina de un edificio oficial, queda en el aire un reguero de dulzura, el rastro de un perfume que no quiere ser sombra, sino alegre y repentina aparición. Perturba los sentidos lo inesperado, aquello que franquea todos los límites de lo previsible y golpea suavemente lo desconocido y extraño.

