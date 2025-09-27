Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donde nace el viento

Al alba

La música resiste a su propia razón, adquiere significados nuevos, en la medida en que cambia, muda y transforma la sensibilidad, tan fértil siempre

Felipe Juaristi

Felipe Juaristi

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Han comenzado esta semana a recortar las ramas altas de los plátanos de sombra, que, a pesar de la poda, muestran el porte majestuoso de ... las grandes especies. Son como edificios antiguos y clásicos, señores y señoras de la ciudad elegante y fascinada, festival de cine y de mar, laberinto de pasiones sin consumir, de tumultos apagados, de calles abiertas y de destinos cerrados, como a medio gas. Hace cincuenta años, este día, el régimen de Franco fusiló a cinco jóvenes: tres del FRAP y dos de ETA. La conmoción fue general, porque las presiones y movilizaciones para evitarlo fueron numerosas en todas partes, no sólo aquí. Recuerdo las calles vacías ese día; no llovía, que yo sepa; un tímido sol intentaba alegrar el ambiente; los plátanos de sombra, recién podados, parecían esqueletos vegetales; las hojas caídas estaban en estado de alerta; el asfalto era extraño, tanto que parecía un camino antiguo. Había cabinas de teléfono en algunas esquinas; funcionaban. Fuimos llamando a quienes queríamos con la intensidad de la edad, con el júbilo de saberse correspondidos o, al menos, atendidos al otro lado de la línea invisible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo
  4. 4 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  5. 5

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  6. 6 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  7. 7

    Georgina Amorós: «Soy muy feliz en Donostia, me encantaría vivir aquí»
  8. 8

    Jennifer Lawrence se luce por fin en San Sebastián tras marcarse un Angelina Jolie en su llegada al hotel
  9. 9

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»
  10. 10

    «Voy como empachada de mí misma porque no he tenido tiempo de digerir cada proyecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Al alba