Pantallas en manos pequeñas
Eva Moreno Tricas
San Sebastián
Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:18
En los últimos años se ha dado un aumento alarmante en el uso de pantallas por los niños pequeños. Aunque los dispositivos electrónicos parecen inofensivos, la realidad es que la exposición temprana a las pantallas tiene consecuencias negativas para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los pequeños. Numerosos estudios demuestran que los bebés necesitan estímulos del mundo real para desarrollar sus habilidades esenciales, como la atención, el lenguaje y la interacción social. Sin embargo, el tiempo excesivo frente a pantallas puede interferir limitando las oportunidades para explorar su entorno. Así, priorizar la interacción cara a cara es esencial.
