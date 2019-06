Euskera en el franquismo

Me ha sorprendido que las primeras ikastolas se crearan durante el franquismo, en 1965, y bajo la protección de la Iglesia Católica. Incluso en 1969 se fundó la Federación Diocesana de Ikastolas. De 596 alumnos en 1965 se pasó a 26.936 en 1975, según la web de Eusko ikaskuntza. También he descubierto que la primera feria del libro y disco vasco de Durango se celebró en 1965, diez años antes de la muerte de Franco. Incluso Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca) permaneció abierta y funcionando durante el régimen franquista. Todo ello no encaja con la prohibición impuesta por el Gobierno el 29 de mayo de 1937 de hablar euskera en cualquier lugar. ¿Por qué el franquismo prohibió el euskera y permitió su uso e incluso su enseñanza?, ¿por qué no se conocen estos hechos y apenas hay datos de ello en internet? Quizás no interesa conocer la verdad, ni a la derecha ni al nacionalismo. Es mejor continuar con el enfrentamiento de las dos Españas que saber que quizás todos estamos más cerca de lo que pensamos.