Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josemari Alemán Amundarain

Depende, todo depende

No podemos reducir a cero los casos de 'bullying', pero sí detectarlos antes, aplicar los protocolos a tiempo, acompañar mejor y rebajar el sufrimiento

Eugenio Ibarzabal

Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:23

Comenta

Acababa de volver de EE UU, donde había estudiado mejora y equipos de mejora con quien fue mi maestro, Franklin Schargel. Fue él quien me ... habló por primera vez del 'bullying', descubriéndome que la infancia y la adolescencia podían constituir una de las peores épocas de la vida. Al volver, lo conté a las direcciones de las redes de equipos de dirección con las que trabajaba. Escuché por primera vez aquello de «cosas de niños, ya sabes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  2. 2

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  3. 3

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  4. 4 El surf llora la pérdida de un visionario
  5. 5 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  6. 6

    Salto busca los 1.000 millones en ventas y sigue de compras por el mundo
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
  8. 8

    Mugi, Juanma es hostelero de los pies a la cabeza
  9. 9

    La ampliación de tres ambulatorios y la apertura de uno nuevo en Donostia
  10. 10 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Depende, todo depende

Depende, todo depende