Renovar para reafirmar. La nueva identidad visual de la EHU

En un mundo en constante transformación, las organizaciones que gestionan con eficacia su imagen y reputación institucional otorgan prioridad a la construcción y evolución estratégica ... de su marca. En este contexto, la identidad corporativa adquiere un papel central como expresión de los valores, la misión y la visión institucionales, concentrados de manera visual en el logotipo. Pocas universidades pueden afirmar con orgullo que su emblema fue creado por un artista de renombre. El símbolo concebido por Eduardo Chillida va más allá de una simple marca: es una obra de arte que, con apenas unos trazos, representa todo un universo cultural y filosófico. La unión entre el Árbol de la Ciencia y la referencia a los fueros vascos, a través del lema «eman ta zabal zazu» del himno Gernikako Arbola, condensa la esencia de nuestra Universidad: una institución arraigada en la historia, la cultura y la sociedad del País Vasco, que proyecta al exterior los frutos de su labor académica. Este legado convierte la obra de Chillida en un activo simbólico y atemporal, punto de partida esencial para cualquier proceso de 'rebranding'.

Hasta ahora, el imagotipo institucional combinaba el icono de Chillida con la denominación completa Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea o, en ocasiones, con las siglas UPV/ EHU. Sin embargo, esta estructura tan extensa no se adapta a las exigencias del entorno digital actual ni ofrece la versatilidad requerida para una aplicación efectiva en diversos canales. Contar con una identidad visual moderna, coherente y funcional no es solo deseable, sino imprescindible para garantizar la visibilidad y eficacia de la marca institucional en todos los formatos. Además de ello, la marca 'UPV/EHU' transmitía confusión. Es una marca dividida, ambigua y, en muchos casos, impráctica. La convivencia forzada de dos siglas generaba problemas de aplicación gráfica, dificultaba la comunicación en redes sociales y medios digitales, y no lograba crear una identidad compacta ni emocionalmente poderosa. A esto se sumaba un problema recurrente: en numerosas ocasiones, se referían a nuestra Universidad simplemente como 'UPV', lo que provocaba confusiones con la Universidad Politécnica de Valencia. Todos los indicadores señalaban que había llegado el momento de dar un salto adelante.

Con la adopción exclusiva de 'EHU' como nombre de marca, la Universidad apuesta por una identidad breve, moderna y coherente, con gran capacidad de proyección. Este cambio representa una evolución natural en el proceso de 'naming' desarrollado en los últimos años, visible en el entorno digital –ehu.eus– y en marcas internas como EHUgune, EHUKultura o EHUdenda. No supone un cambio de nombre oficial, que sigue siendo bilingüe y se incluirá en el logotipo, sino una actualización visual alineada con los tiempos y las necesidades comunicativas actuales.

Este enfoque ha sido adoptado también por otras universidades del entorno. Por ejemplo, la Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa utiliza en su logotipo únicamente las siglas en castellano 'UPNA', sin que ello haya causado controversia. De manera similar, la Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea ha decidido emplear exclusivamente 'DEUSTO' como elemento distintivo en su identidad visual y Mondragon Unibertsitatea, por su parte, el nombre y las siglas MU en euskera.

Solo una universidad que cultiva la resiliencia puede consolidarse como espacio de pensamiento crítico, creciendo mediante la renovación continua y el compromiso profundo con su comunidad. La decisión de actualizar la identidad de marca responde exclusivamente a criterios técnicos en materia de 'branding'. En cualquier caso, si esta acción contribuye asimismo al cumplimiento de los objetivos recogidos en nuestros estatutos en relación con el fomento del euskera y la normalización lingüística, constituye, sin duda, una consecuencia positiva y coherente con nuestra misión institucional. Como parte de la transformación de la identidad visual, se implementará el verde 'Uniberdea' como color corporativo –lo que no afecta al logotipo–, acompañado de una paleta cromática de apoyo. Este verde vibrante, inspirado en la metáfora del árbol, representa el paisaje, la identidad cultural y el compromiso con la sostenibilidad. También se actualizará el diseño gráfico de todos los soportes institucionales de manera gradual.

Presentaremos nuestra marca renovada el 30 de junio en Chillida Leku, como un claro homenaje al creador de nuestro emblema. Creemos que, una vez conocido todo el trabajo realizado, ese será el momento adecuado para recibir y valorar las críticas o felicitaciones. Una Universidad que se atreve a renovar su identidad visual no está renunciando a su historia, sino reforzando su capacidad de proyectarse hacia el futuro con convicción y claridad. Eman ta zabal zazu.