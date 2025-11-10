Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Perjuicio al voluntariado

Estefania Gómez

Donostia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:10

El voluntariado sigue siendo cada día más necesario. Se ha visto este fin de semana con la recogida del Banco de Alimentos y se seguirá ... precisando de él en muchas causas sociales, como la atención a las personas mayores que padecen soledad o a los colectivos más vulnerables. Sin embargo, en Donostia hemos visto estos días como la sede de Gizalde, el proyecto para fomentar el voluntariado, va a ser desplazada a la zona de Ondarreta, junto a la residencia Olarain, desde su actual ubicación en la calle Autonomía en Amara Viejo. Se trata de un traslado que lleva la sede de Gizalde a una zona alejada del centro y, por lo tanto, dificulta la captación de personas. Y eso que esta última sede tampoco estaba en la mejor zona, después de la salida del edificio de Txara II. Por lo tanto, creo que sería bueno que la Diputación de Gipuzkoa y el resto de entidades concernidas den una pensada a este asunto y se pueda reubicar la futura sede en un lugar más céntrico que sirva de imán para atraer a los necesarios voluntarios. Las capas más desfavorecidas lo agradecerán.

