Siempre gracias Gesto

Dieciséis años después del último atentado de ETA, aún hay quienes se aferran a una sigla para proclamar sus ideales. No han asimilado que pueden ... defender sus metas sin violencia. En aquellos años duros, en los que aparecíamos en rojo en todos los mapas mundi, algunos se sumaron a los asesinatos, bastantes más los justificaron y la inmensa mayoría mirábamos a otro sitio. Solo unos pocos abanderaron nuestra dignidad. Tipos con valores humanos acrisolados, con la cabeza adornada con la razón, y además valientes, se echaron a las calles para denunciar los asesinatos. Se parapetaban tras una pancarta que proclamaba la paz. Ellos fueron sustanciales en implicar a la sociedad. Diversos, plurales, aprendieron a dialogar entre diferentes y nos fueron enseñando cómo hacerlo a los demás. Hasta que la sociedad despertó y plantó cara. Fue entonces cuando, todos a una, desbaratamos las excusas de quienes sostenían la guadaña. 40 años ahora de su feliz aparición, Gesto por la Paz fue modelador de sociedad, y sin sociedad empeñada, aún estaríamos enterrando a nuestros muertos. Ayer y hoy, siempre mil gracias Gesto.

