Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Siempre gracias Gesto

Enrique López de Turíso

Donostia

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:32

Comenta

Dieciséis años después del último atentado de ETA, aún hay quienes se aferran a una sigla para proclamar sus ideales. No han asimilado que pueden ... defender sus metas sin violencia. En aquellos años duros, en los que aparecíamos en rojo en todos los mapas mundi, algunos se sumaron a los asesinatos, bastantes más los justificaron y la inmensa mayoría mirábamos a otro sitio. Solo unos pocos abanderaron nuestra dignidad. Tipos con valores humanos acrisolados, con la cabeza adornada con la razón, y además valientes, se echaron a las calles para denunciar los asesinatos. Se parapetaban tras una pancarta que proclamaba la paz. Ellos fueron sustanciales en implicar a la sociedad. Diversos, plurales, aprendieron a dialogar entre diferentes y nos fueron enseñando cómo hacerlo a los demás. Hasta que la sociedad despertó y plantó cara. Fue entonces cuando, todos a una, desbaratamos las excusas de quienes sostenían la guadaña. 40 años ahora de su feliz aparición, Gesto por la Paz fue modelador de sociedad, y sin sociedad empeñada, aún estaríamos enterrando a nuestros muertos. Ayer y hoy, siempre mil gracias Gesto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  3. 3 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  4. 4

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  5. 5

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  6. 6 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  9. 9

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  10. 10

    Investigan la posible filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Siempre gracias Gesto