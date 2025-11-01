Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Funeral a medias

ENRIQUE LÓPEZ DE TURÍSO SAN SEBASTIÁN

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:31

Comenta

El funeral de Estado por las víctimas de la dana era obligado. Su puesta en escena fue exquisita. Mesura, elegancia y recogimiento. Incluso hubo fina ... crítica política, contundente y contenida a la vez. Más allá del aparente rigor y seriedad de la instrucción judicial, es inaudito que un año después, 234 víctimas mortales y miles de damnificados no hayan propiciado responsabilidades políticas, más allá de la incompetente directora de emergencias. El cálculo político arrolla la decencia en este país de representantes indignos, que con total seguridad nos merecemos, no ya solo por parte Carlos Mazón, que aún ostenta con tanto descaro la máxima autoridad autonómica, visible responsable por omisión de muchas de las vidas entregadas. El resto de los daños los provocó la dana. También en la parte que le toca también al Gobierno del Estado. Aún resuena en nuestros oídos ese requerimiento de ofrecimiento de ayuda a petición por parte del presidente, como si el dantesco infierno que nos ofrecían las imágenes no fuese suficiente para la intervención. Después, un año de reconstrucción a medias resultante de la ausente vocación cooperativa entre las distintas administraciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  3. 3 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  4. 4 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  5. 5 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  6. 6 Copa del Rey: cuándo es el sorteo y posibles rivales de la Real
  7. 7 El euskera que Ibai Llanos no entiende: «Le has metido guipuzcoano y de Donostia»
  8. 8 Caos en el aeropuerto de Bilbao: aviones volando en círculos para aterrizar y desvíos a Madrid, Vitoria y Pamplona
  9. 9 El tiempo se tuerce con la llegada de noviembre: se espera un fin de semana pasado por agua
  10. 10 Verdeliss confirma su presencia en la Behobia- San Sebastián: «Es un reto para mí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Funeral a medias