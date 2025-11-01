Funeral a medias

Comenta Compartir

El funeral de Estado por las víctimas de la dana era obligado. Su puesta en escena fue exquisita. Mesura, elegancia y recogimiento. Incluso hubo fina ... crítica política, contundente y contenida a la vez. Más allá del aparente rigor y seriedad de la instrucción judicial, es inaudito que un año después, 234 víctimas mortales y miles de damnificados no hayan propiciado responsabilidades políticas, más allá de la incompetente directora de emergencias. El cálculo político arrolla la decencia en este país de representantes indignos, que con total seguridad nos merecemos, no ya solo por parte Carlos Mazón, que aún ostenta con tanto descaro la máxima autoridad autonómica, visible responsable por omisión de muchas de las vidas entregadas. El resto de los daños los provocó la dana. También en la parte que le toca también al Gobierno del Estado. Aún resuena en nuestros oídos ese requerimiento de ofrecimiento de ayuda a petición por parte del presidente, como si el dantesco infierno que nos ofrecían las imágenes no fuese suficiente para la intervención. Después, un año de reconstrucción a medias resultante de la ausente vocación cooperativa entre las distintas administraciones.

