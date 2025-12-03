Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Mil gracias María Pérez

Enrique López de Turíso

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:26

Comenta

Se nos hace la boca agua hablando del esfuerzo como recompensa en la vida, y ha tenido que ganar seis medallas en tres años para que la premien. Felizmente acaeció, no obstante, el reconocimiento público internacional a María Pérez, que habiendo sido nombrada mejor atleta mundial 2025 de su especialidad, atesora los resultados, las ganas, el pundonor, la fatiga, el ejemplo de cuantos valores reúne la práctica del deporte. Ella es quien habría de ser referente social en nuestra juventud. Modelo a imitar; valores que empapar. El deporte como tal se nos queda atrás ante el auge del deporte espectáculo, que es todo menos deporte, a juzgar por los valores tradicionales que hasta hoy ha venido transmitiendo su práctica. Dejo al margen ese otro modelo deportivo, en el que el dinero y la intriga lo pringan todo. Gracias María Pérez por hacernos sentir orgullosos, respecto de quienes me abochornan aún sus trofeos. Gracias por aunar palmarés y referencia de vida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  2. 2 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  3. 3 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  4. 4 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  5. 5 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  6. 6 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  7. 7

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  8. 8

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  9. 9

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  10. 10

    Insausti tiende la mano a los okupas de Martutene que quieran reinsertarse y salgan del edificio antes del jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mil gracias María Pérez