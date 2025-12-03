Mil gracias María Pérez

Comenta Compartir

Se nos hace la boca agua hablando del esfuerzo como recompensa en la vida, y ha tenido que ganar seis medallas en tres años para que la premien. Felizmente acaeció, no obstante, el reconocimiento público internacional a María Pérez, que habiendo sido nombrada mejor atleta mundial 2025 de su especialidad, atesora los resultados, las ganas, el pundonor, la fatiga, el ejemplo de cuantos valores reúne la práctica del deporte. Ella es quien habría de ser referente social en nuestra juventud. Modelo a imitar; valores que empapar. El deporte como tal se nos queda atrás ante el auge del deporte espectáculo, que es todo menos deporte, a juzgar por los valores tradicionales que hasta hoy ha venido transmitiendo su práctica. Dejo al margen ese otro modelo deportivo, en el que el dinero y la intriga lo pringan todo. Gracias María Pérez por hacernos sentir orgullosos, respecto de quienes me abochornan aún sus trofeos. Gracias por aunar palmarés y referencia de vida.