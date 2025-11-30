Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un herido en un accidente grave en la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
Cartas al director

La justicia

ENRIQUE LEZA SAN SEBASTIÁN

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:13

Comenta

Cada uno puede expresar su opinión y al mismo tiempo respetar la de todos. Lo digo porque estoy en total desacuerdo con la carta 'Justicia', ... publicada en esta sección y en la que se acusa al Tribunal Supremo de prevaricación. Me refiero a jueces que en su día juzgaron y condenaron a corruptos de la trama Gurtel, y ahora son difamados por el firmante del escrito tras la condena al fiscal general del Estado. Asegura con rotundidad que el fallo será tumbado por falta de pruebas. Como el fallo ha sido condenatorio, es presumible que la sentencia presente pruebas. Si no las hay, seré el primero en admitirlo. Sobre la cuestión de alcanzar el poder de cualquier modo debería dirigirse a quien hoy lo ostenta. Un individuo sin escrúpulos que publicó el panfleto 'Manual de resistencia' y que debió titularlo 'Manual para atornillarse en el poder al precio que sea' y con propósitos vitalicios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  4. 4

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  5. 5

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  6. 6 La nueva aventura de Loreak Mendian
  7. 7 El albañil que ganó 123 millones del Euromillones y abrió un centro para jóvenes con discapacidad: «Me criaron para ayudar»
  8. 8 El homenaje al surfista donostiarra Iñigo Letamendia que se celebrará a cientos de kilómetros: «Será en su lugar preferido»
  9. 9 Lance Terry abandona el Gipuzkoa Basket: «Tengo que tomar una decisión que es la mejor como jugador y como padre»
  10. 10

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La justicia