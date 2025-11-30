La justicia

Comenta Compartir

Cada uno puede expresar su opinión y al mismo tiempo respetar la de todos. Lo digo porque estoy en total desacuerdo con la carta 'Justicia', ... publicada en esta sección y en la que se acusa al Tribunal Supremo de prevaricación. Me refiero a jueces que en su día juzgaron y condenaron a corruptos de la trama Gurtel, y ahora son difamados por el firmante del escrito tras la condena al fiscal general del Estado. Asegura con rotundidad que el fallo será tumbado por falta de pruebas. Como el fallo ha sido condenatorio, es presumible que la sentencia presente pruebas. Si no las hay, seré el primero en admitirlo. Sobre la cuestión de alcanzar el poder de cualquier modo debería dirigirse a quien hoy lo ostenta. Un individuo sin escrúpulos que publicó el panfleto 'Manual de resistencia' y que debió titularlo 'Manual para atornillarse en el poder al precio que sea' y con propósitos vitalicios.

