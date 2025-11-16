Luces y sombras

Comenta Compartir

Ya estamos llenando las calles y las casas de luces y guirnaldas. Envolveremos la rutina en papel de regalo y fingiremos que el mundo se ... llena de paz y amor, pero en realidad solo cubrimos con adornos y con ruido de cohetes el vacío que nos habita. Preferimos el dominio a la escucha, el control al encuentro. Hemos convertido la razón en arma y el silencio en castigo. Admitir un error nos parece perder; pedir perdón, una humillación. Y así, mientras defendemos 'nuestro mundo', llenamos la Tierra de fronteras invisibles donde cabe el miedo a perderlo. Vivimos tiempos en que las palabras se desgastan, los gestos se enfrían y la empatía se esconde. El escaparate brilla, pero dentro faltan miradas que sostengan, manos que acompañen, palabras que curen. Hemos aprendido a aparentar humanidad sin ejercerla. Ojalá esta Navidad sirviera para apagar las luces de fuera y encender las de dentro.

