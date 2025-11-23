Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El olor del franquismo

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Con la puñetera disculpa del 50 aniversario de la muerte de Franco, la matraca ha vuelto con renovada energía. Me da mucha pereza su evocación, ... porque vivir durante la dictadura, siendo muy joven, fue condenadamente largo, tedioso, gris y con tantas cosas prohibidas que su enumeración resultaría imposible. Parece ser que los jóvenes no saben quién fue, ni el veneno que dejó en una sociedad paleta, machista, que apestaba a cirio y que estrangulaba la sexualidad con su moralidad de naftalina. Yo entiendo que no sepan lo que es estar a la cola de las libertades y con la sensación de ilegalidad pegada a los talones, ¿Cómo entenderlo en nuestros días? Pero las lecturas que encuentro aquí y allá, no retratan la vida emocional, los impactos visuales, la castración permanente de lo pecaminoso misal en mano, ni la hucha racista del Domund.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  2. 2

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  3. 3

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  4. 4 El surf llora la pérdida de un visionario
  5. 5 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  6. 6

    Salto busca los 1.000 millones en ventas y sigue de compras por el mundo
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
  8. 8

    Mugi, Juanma es hostelero de los pies a la cabeza
  9. 9

    La ampliación de tres ambulatorios y la apertura de uno nuevo en Donostia
  10. 10 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El olor del franquismo