Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

En bicicleta a Hospitales

Elena Marrodan

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:41

Comenta

Soy una persona que ha apostado por una movilidad sostenible y saludable: subir cada día al trabajo en bicicleta eléctrica. Sin embargo, esta elección que debería ser apoyada desde las instituciones, se convierte en un desafío diario, especialmente en la subida a Miramon y en los alrededores del hospital. La carretera es exigente, con muchas pendientes, y además cuenta con un tráfico intenso. Lo preocupante es que las bicicletas no tenemos ninguna infraestructura segura en la mayoría del recorrido. En especial, el entorno del hospital resulta especialmente hostil, con peligrosas rotondas, sin carriles bici, sin arcenes adecuados, y con una convivencia muy tensa con otros vehículos, algunos de los cuales –autobuses y taxis, principalmente– no siempre respetan la distancia de seguridad. Sorprendentemente, se ha habilitado un parking cerrado para bicis en la zona, lo que es una buena noticia. Pero, ¿de qué sirve un aparcamiento seguro si su acceso implica jugarse el tipo? Pido al Ayuntamiento y a las autoridades: si de verdad queremos una ciudad más verde, menos contaminada y más habitable, es necesario garantizar la seguridad de quienes optamos por desplazarnos en bici. Necesitamos carriles seguros y continuos. La bici no debe ser un deporte de riesgo y Donostia debe ser una ciudad amiga de la movilidad sostenible. Pero para eso hacen falta hechos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  6. 6

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  7. 7 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  8. 8

    «Ni me he jubilado ni me he quedado ciego. Soy aerografista y tatuador»
  9. 9

    EH Bildu se desmarca del boicot a dos ertzainas en un curso de la EHU: «No debería cuestionarse su participación»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco En bicicleta a Hospitales