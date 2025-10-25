En bicicleta a Hospitales

Comenta Compartir

Soy una persona que ha apostado por una movilidad sostenible y saludable: subir cada día al trabajo en bicicleta eléctrica. Sin embargo, esta elección que debería ser apoyada desde las instituciones, se convierte en un desafío diario, especialmente en la subida a Miramon y en los alrededores del hospital. La carretera es exigente, con muchas pendientes, y además cuenta con un tráfico intenso. Lo preocupante es que las bicicletas no tenemos ninguna infraestructura segura en la mayoría del recorrido. En especial, el entorno del hospital resulta especialmente hostil, con peligrosas rotondas, sin carriles bici, sin arcenes adecuados, y con una convivencia muy tensa con otros vehículos, algunos de los cuales –autobuses y taxis, principalmente– no siempre respetan la distancia de seguridad. Sorprendentemente, se ha habilitado un parking cerrado para bicis en la zona, lo que es una buena noticia. Pero, ¿de qué sirve un aparcamiento seguro si su acceso implica jugarse el tipo? Pido al Ayuntamiento y a las autoridades: si de verdad queremos una ciudad más verde, menos contaminada y más habitable, es necesario garantizar la seguridad de quienes optamos por desplazarnos en bici. Necesitamos carriles seguros y continuos. La bici no debe ser un deporte de riesgo y Donostia debe ser una ciudad amiga de la movilidad sostenible. Pero para eso hacen falta hechos.