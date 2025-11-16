Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Bea Crespo

Vivimos en un tiempo cruel

El discurso y la práctica de la crueldad están tan normalizados que es difícil no sentirlos en nuestra vida cotidiana, pero también surgen reacciones que renuevan la fe en la humanidad

Edurne Portela

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Vivimos en un tiempo cruel. Solo con escuchar conversaciones en la mesa de al lado mientras intentas cenar tranquilamente en un restaurante, mirar un programa ... televisivo de debates, leer el periódico o pasearse por cualquier red social, una se da cuenta de que la crueldad se ha convertido, para algunos, en un valor positivo. La crueldad es una forma de violencia —física o psíquica— que pretende humillar a su víctima: causar no solo dolor, también degradación. Y cuanto más vulnerable es la víctima del acto cruel, más se engrandece el perpetrador. Y si ese acto de crueldad se ejecuta ante un público, mejor, mayor es su impacto. La crueldad aparece definida en nuestro diccionario español de la lengua como «inhumanidad» pero no hay nada de inhumano en ella. Es tremendamente humana y hay contextos que la sacan a la luz. Tampoco es nada nuevo esto de la crueldad. Los archivos históricos han dejado grabadas en nuestras retinas imágenes de víctimas siendo vejadas en público, ya fueran los condenados a escarnio público en las plazas del medievo, ya fueran los judíos siendo paseados con carteles denigrantes y sus barbas recortadas, ya fueran las mujeres «rojas» o sospechosas de serlo rapadas al cero y purgadas con aceite de ricino por los fascistas españoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  2. 2 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  3. 3 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5

    «La dislexia se diagnostica muy tarde, cuando el niño ya ha sufrido un montón»
  6. 6

    «Se van a ver imágenes inéditas de la Guerra Civil en Gipuzkoa»
  7. 7

    Las jornadas perdidas por huelgas en Gipuzkoa alcanzan máximos de los últimos trece años
  8. 8 «Teníamos el coche fichado y no lo hemos dejado pasar»
  9. 9 Cinco espejos en los que mirarse
  10. 10

    Cuatro agentes de paisano con bolsas en un operativo discreto en Igara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vivimos en un tiempo cruel

Vivimos en un tiempo cruel